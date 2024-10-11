На конкурс фильмов о Дальнем Востоке «Земля приключений» прислали сотни роликов
На всероссийский конкурс о путешествиях по Дальнему Востоку «Земля приключений» прислали уже больше 200 видеороликов.
Конкурс проводится во второй раз. В этом году конкуренция крайне высока. Заявки на участие и видеоработы будут приниматься до конца 2024 года. Оценивать ролики будут беспристрастно, так как участвуют опытные путешественники и журналисты.
«На Дальнем Востоке я провел 176 командировок, в среднем по 12 дней каждая. Могу вас заверить, что видел я много интересного. И в тех работах, которые я отсматриваю сейчас, я вижу то, чего не видел сам. Это прекрасно», — заявил член жюри конкурса, ведущий РЕН ТВ и депутат Государственной думы Тимофей Баженов.
Итоги будут подведены в начале 2025 года. Победитель конкурса получит 3 млн рублей.
Ранее, 9 октября, стало известно, что российский фотограф Игорь Метельский стал победителем в одной из номинаций самого престижного в мире конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Победу в номинации «Животные в их естественной среде обитания» принесло фото потягивающейся рыси на вершине сопки в Лазовском районе Приморского края. Награждение состоялось накануне в Лондоне.