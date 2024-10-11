Вильфанд спрогнозировал небольшой мокрый снег 14 октября в Москве

Небольшой мокрый снег может пойти уже 14 октября в Москве. Об этом 11 октября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По его словам, при этом снежного покрова не ожидается.

«14 октября — это уже совсем рядышком, это понедельник, начало следующей недели — впервые появляется словосочетание «местами небольшие осадки». Связано это с тем, что в Москве начинают прогнозироваться +1... +3 градуса, в области –2... +3, поэтому [ожидаются] небольшие осадки в виде дождя и небольшой фазы мокрого снега. Конечно, не будет формироваться снежный покров, но всё-таки это уже та характеристика, когда снег появляется. Он будет достигать земли», — объяснил Вильфанд.

Он отметил, что 15–16 октября ожидается преимущественно облачная погода, однако сильные дожди не прогнозируются.

«19–20-го, в следующую субботу и воскресенье, по предварительным расчетам, температура опустится до около 0. Местами [могут быть] небольшие осадки совсем», — добавил специалист.

Ранее, 9 октября, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что температура в Москве в конце следующей недели может опуститься до 0 градусов. Она обратила внимание на то, что характер погоды останется практически неизменным: атмосферное давление будет повышенным, также не исключены кратковременные дожди.