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Ограничение на посещение лесов продлили в Забайкальском крае

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Ограничение на пребывание в лесничествах продлили в Забайкальском крае до 31 октября. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.

Речь идет об Аргунском, Балейском, Беклемишевском, Верхне-Читинском, Газимуро-Заводском, Карымском, Нерчинском, Оленгуйском, Сретенском, Тунгокоченском, Чернышевском лесничествах. Кроме того, ограничено посещение Читинского лесничества, кроме участков от Каштакского кольца по Объездной трассе до перекрестка с улицей Верхоленской, в границах комплекса «Высокогорье» и местности Сухотино. Также ограничительные меры действуют в Александрово-Заводском и Аргунском лесничествах, кроме Борзинского и Калганского участкового лесничеств.

С 25 октября ограничение на пребывание введут в Могочинском и Чарском лесничествах.

Днем ранее в Крыму на 21 день продлили ограничение на посещение лесов. Также действует запрет на разведение костров и проведение работ с использованием огня.

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