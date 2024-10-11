Ограничение на посещение лесов продлили в Забайкальском крае
Ограничение на пребывание в лесничествах продлили в Забайкальском крае до 31 октября. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.
Речь идет об Аргунском, Балейском, Беклемишевском, Верхне-Читинском, Газимуро-Заводском, Карымском, Нерчинском, Оленгуйском, Сретенском, Тунгокоченском, Чернышевском лесничествах. Кроме того, ограничено посещение Читинского лесничества, кроме участков от Каштакского кольца по Объездной трассе до перекрестка с улицей Верхоленской, в границах комплекса «Высокогорье» и местности Сухотино. Также ограничительные меры действуют в Александрово-Заводском и Аргунском лесничествах, кроме Борзинского и Калганского участкового лесничеств.
С 25 октября ограничение на пребывание введут в Могочинском и Чарском лесничествах.
Днем ранее в Крыму на 21 день продлили ограничение на посещение лесов. Также действует запрет на разведение костров и проведение работ с использованием огня.