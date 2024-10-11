Режим готовности ввели в Пскове из-за нарушения газоснабжения 232 домов
В Пскове в микрорайоне Паневик ввели режим повышенной готовности для предупреждения и ликвидации ЧС. Причина — нарушение газоснабжения жилых домов.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Как уточняет Псковская лента новостей, 232 дома остались без газа.
Целостность сети газораспределения была нарушена после ДТП. Оно случилось на улице Пожиговской в ночь на 3 октября.
Автомобиль «ВАЗ-2110» повредил газовый распределительный узел. Водитель с места происшествия скрылся.