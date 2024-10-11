Песков сообщил о согласии Пезешкиана посетить Россию по приглашению Путина

Президент России Владимир Путин пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Москву, и тот ответил, что готов побывать в столице России. Об этом 11 октября сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Ашхабаде.

«Было предложение президенту Пезешкиану посетить Россию. И он сказал, что он воспользуется этим приглашением», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Предположительно, визит иранского лидера состоится в рамках саммита БРИКС в Казани, который станет крупным международным мероприятием.

При этом представители западных стран однозначно будут предпринимать попытки помешать лидерам дружественных с Россией стран посетить саммит БРИКС в Казани.

«Это однозначно будет, потому что постоянно на всю страну оказывается давление, с тем чтобы помешать развитию отношений с нашей страной. Но дело в том, что все страны заинтересованы в развитии этой кооперации, потому что она в интересах всех народов», — отметил Песков.

Ранее в этот день Путин во время встречи с Пезешкианом на форуме в Ашхабаде заявил, что Россия и Иран активно работают на международной арене и их мнение во многих вопросах совпадают. Президент РФ отметил, что отношения стран носят приоритетный характер и «развиваются очень успешно», добавив, что в этом году наблюдается рост товарооборота между Ираном и Россией. Путин также заявил, что ждет Пезешкиана с официальным визитом в РФ и на саммите БРИКС в Казани.

Кроме того, сообщалось, что российский лидер и лидер Пакистана Асиф Али Зардари обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга и подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях.

Российский лидер прибыл в Ашхабад, столицу Туркменистана, с рабочим визитом ранее в этот день для принятия участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Во время форума Путин заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, и характер формирования нового миропорядка, отображающего «многообразие всей планеты», необратим. Он отметил, что всеобщий мир и развитие стран могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа, а также с уважением их суверенитета.