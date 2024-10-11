Житель Магадана лишился 3,3 млн рублей из-за мошенников
Два уголовных дела возбудила полиция по факту обмана жителя Магадана. 68-летний мужчина лишился 3,3 млн рублей.
По словам потерпевшего, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником оператора сотовой связи. Он убедил мужчину продиктовать код из SMS-сообщения якобы для продления договора по предоставлению услуг мобильной связи. Затем магаданцу стали звонить «сотрудники портала «Госуслуги». Они убедили потерпевшего, что его учетная запись попала в руки мошенников. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.
Магаданец согласился оформить кредиты и перечислить средства на «безопасный» счет. Аферисты обещали, что средства вернутся через три месяца. Не дождавшись возврата, мужчина обратился в полицию.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).
Ранее в подмосковных Химках задержали молодого человека, который подозревается в участии в мошенничестве. По версии следствия. 21-летний парень выполнял роль курьера и забрал у пенсионерок свыше 3 млн рублей.