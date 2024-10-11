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ВС РФ зафиксировали случаи расстрелов украинскими заградотрядами солдат ВСУ

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Фото: REUTERS/RFE/RL/Serhii Nuzhnenko
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Российские военнослужащие с помощью беспилотников несколько раз фиксировали случаи расстрелов украинскими заградотрядами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке тех покинуть линию боевого соприкосновения. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

«Когда у украинцев заканчиваются патроны и совсем становится плохая ситуация, они пытаются оттягиваться назад. По ним открывают огонь пулеметами либо чем-то тяжелее», — сказал Штурман в беседе с ТАСС.

Он считает, что по этой же причине военнослужащие ВСУ боятся им сдаваться. По его словам, при каждом штурме или контрнаступе гибнет до десятка украинских солдат. Штурман добавил, что, несмотря на большие потери, ВСУ только наращивают количество военнослужащих, которых убили дружественным огнем.

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Ранее, 8 октября, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что средний срок жизни солдата ВСУ на линии боевого столкновения составляет около трех месяцев. Он считает, что это связано с тем, что новобранцев часто ставят на самые опасные участки, чтобы сберечь опытных солдат и товарищей. По его словам, из всего этого складывается потребность призыва в 200 тыс. военнослужащих до конца года.

Ранее, 3 октября, пленный ВСУ Анатолий Шумский рассказал, что обучение для украинской армии в Англии проходит слабо, мобилизованные дезертируют, мотивации нет. Также он сообщил, что его мобилизованные сослуживцы не хотели участвовать в боевых действиях, солдат побоями и обманом выгоняли на передовую, а командование всё время менялось и никогда не появлялось на позициях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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