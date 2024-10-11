Один человек погиб и 25 спаслись при пожаре в доме в Кандалакше
Крупный пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Кандалакше Мурманской области. Один человек погиб, 25 удалось эвакуироваться.
Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на филиал ГПС управления по ГОЧС и ПБ региона, сообщение о возгорании в однокомнатной квартире поступило на пульт дежурного вечером, в 20:18, 10 октября. В 22:29 11 спасателей с привлечением трех пожарных автоцистерн и автолестницы смогли ликвидировать возгорание. В 23:34 пожар был полностью потушен.
В результате случившегося один человек погиб, шесть человек вывели из подъезда при помощи спасательного устройства, еще 19 жильцов эвакуировались самостоятельно. Квартира и личные вещи сгорели полностью.
Причины случившегося сейчас устанавливаются.
Ранее, 8 октября, сообщалось, что в Кольском районе Мурманской области около 14 часов ушло на тушение пожара на территории турбазы «Арктика». Пожару был присвоен повышенный ранг 1БИС. В результате огнем было уничтожено двухэтажное деревянное строение. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.