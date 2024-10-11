Песков указал на ожидание Путиным встречи с Эрдоганом в Казани

Президент РФ Владимир Путин ожидает встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани. Такое заявление 11 октября сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что в Ашхабаде российский лидер «на ногах» переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

22–24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС. 3 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предстоящий саммит станет крупным событием международного значения, которое укрепит объединение.

Ранее в этот день российский лидер прибыл в Ашхабад, столицу Туркменистана, с рабочим визитом. Отмечалось, что в рамках него он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», приуроченном к 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также проведет встречу с иранским лидером.

Так, выступая в рамках международного форума, Путин заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений и характер формирования нового миропорядка, отображающего «многообразие всей планеты», необратим. Он отметил, что всеобщий мир и развитие стран могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа, а также с уважением их суверенитета.