В пресс-службе губернатора Забайкалья прокомментировали видео с почесыванием носа

В пресс-службе губернатора Забайкальского края Александра Осипова прокомментировали «Известиям» видео, на котором глава региона почесывает нос рукой и затем дотрагивается ею до руководителя Карымского лесничества Елены Шаляпиной.

Пресс-секретарь губернатора Вячеслав Кулаков объяснил 11 октября, что на видео запечатлен сильный пожар. В связи с сильным задымлением люди на кадрах вынуждены отмахиваться от мошки.

«Он почесал нос, остальные тоже там, если посмотрите, кто-то на переднем плане, лесник стоит — он смахивает тоже с носа мошку. При пожаре такая ситуация, мошки много. И потом он берет и направляет ее (Шаляпину/ — Ред.) в сторону сопки. То есть он показывает и спрашивает в этот момент, что делать с горящей сопкой», — сказал Кулаков.

По его словам, данная история не расстроила Шаляпину, она ее «восприняла спокойно».

Фрагмент видео с Осиповым накануне распространился в Telegram-каналах. Утверждалось, что губернатор якобы вытер об Шаляпину руку.