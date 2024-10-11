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Подмосковным больницам закупили оборудование для спасения младенцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Медицинские организации Московской области получат новое неонатологическое оборудование. Оно предназначено для оказания помощи новорожденным. Закупки проходили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По словам вице-губернатора Людмилы Болотаевой, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», роддома и перинатальные центры обеспечены самым современным оборудованием для оказания любых видов помощи на всех этапах беременности и родов. В этом году регион получил дополнительную медтехнику для оказания помощи детям с первых минут жизни.

Речь, в частности, идет об инкубаторах для выхаживания и лечения детей с патологиями и рожденных раньше срока. Так, с начала года в больницы региона поступило 23 инкубатора на сумму около 94 млн рублей. До конца года будет закуплено еще 37 инкубаторов.

Новую технику поставили в Серпуховский роддом, Клинскую больницу, Видновский перинатальный центр и Московский областной центр охраны материнства и детства.

В августе сообщалось, что с начала 2024 года медицинские учреждения Московской области получили 39 санитарных автомобилей. Закупка осуществлялась в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 30 транспортных средств предоставлены службам неотложной помощи поликлиник. Еще девять автомобилей выделены выездным паллиативным бригадам. На приобретение транспортных средств направили порядка 48 млн рублей. До конца года планируется поставка еще 29 автомобилей.

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