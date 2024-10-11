Губернатор Забайкалья Осипов на кадрах, где руководитель Карымского лесничества Шаляпина докладывает ему о пожарах

Губернатор Забайкалья Осипов на кадрах, где руководитель Карымского лесничества Шаляпина докладывает ему о пожарах

2024-10-11T12:42:53+03:00

2024-10-11T12:42:53+03:00

2024-10-11T12:42:53+03:00

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