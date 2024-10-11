Собянин назвал поддержку участников СВО и членов их семей приоритетом Москвы

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетом Москвы, заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, установленные в городе выплаты будут производиться участникам СВО, а их родным — оказываться комплексная поддержка. Среди таких мер — ежемесячные пособия на детей, освобождение от оплаты детского сада, секций, кружков, продленки. Кроме того, близким участников СВО предлагают помощь с устройством в детсады, школы рядом с домом и, в случае необходимости, в учреждения соцзащиты.

Собянин также напомнил, что в городе работает Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, где можно получить, например, консультации психологов и юристов. Кроме того, здесь помогут подобрать программу обучения и посодействовать в поиске работы. Еще центр может помочь с сопровождением в вопросах медицинской реабилитации и адаптации после ранений.

«Все это отразим в бюджете на 2025-2027 годы», — подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. «Его формировали, исходя из многих факторов, в том числе стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года», — отметил Собянин.