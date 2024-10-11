Как ураганы повлияют на предвыборную кампанию в США. Детали

Накануне ноябрьских выборов президента США юго-восточные штаты оказались под ударом разрушительных ураганов. Последствия стихии сразу стали оружием в борьбе между политическими оппонентами, кандидатами на высший пост Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Как эти события могут повлиять на настроения избирателей — в материале «Известий».

«Хелен» и «Милтон» могут нанести удар демократам

• Ураган «Хелен» обрушился на юго-восточное побережье США 26 сентября. Он достиг пика интенсивности непосредственно перед выходом на берег Флориды, и к мощи стихии власти и население штата оказались не готовы. Вопреки ожидаемой оценке 2–3 по шкале Саффира-Симпсона, которая не предполагает серьезных разрушений, циклон достиг катастрофической четвертой категории интенсивности.

• В результате урагана число погибших в шести штатах превысило 200 человек. Сильнее всего пострадали Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Теннеси. Пострадавшие винят политиков за неподготовленность, а власти в ответ обвиняют жертв стихии в том, что они не эвакуировались вовремя из-за своего упрямства.

• В Северной Каролине под удар попали горные районы, где ранее никогда не случалось ураганов. Там были затоплены две шахты, где добывали необходимый для создания микрочипов кварц (подробнее о том, как приостановка его добычи повлияет на мировую экономику, мы писали здесь). Местные жители остались без света и питьевой воды, но меры по снабжению пострадавших необходимыми округ объявил только через шесть дней. Федеральная помощь была доставлена через неделю.

• Несколько дней спустя Национальный центр по изучению ураганов сообщил о приближении циклона «Милтон». Ему была присвоена максимальная, пятая, категория интенсивности, такая же, как почти 20 лет назад урагану «Катрина». В ожидании стихии власти начали активную кампанию в СМИ, чтобы убедить жителей прибрежных районов эвакуироваться. В ход шли даже заявления о том, что оставшиеся почти гарантированно погибнут.

Справка «Известий» Ураган «Катрина» в 2005 году в США стал самым разрушительным за всю историю наблюдений в стране. От смерчей и последующего наводнения погибли 1836 человек. Ураган прошел по территории южных штатов: Флориды Луизианыа, Миссисипи, Алабамы и Джорджии. Ущерб от стихии составил более $108 млрд.

• Несмотря на предупреждения, некоторые жители Флориды отказались покинуть свои дома, объясняя это дефицитом топлива и опасениями перед возможным мародерством. Уже утром 9 октября некоторые заправочные станции опустели, а к вечеру топлива не было на части заправочных станций, поэтому не всем удалось эвакуироваться.

Американцы критикуют работу правительства

• Граждане США недовольны тем, что демократы слишком много внимания уделяют внешней политике и мало интересуются тем, что происходит внутри страны. На фоне многомиллиардных военных траншей, которые направляются на Украину и Ближний Восток, $45 млн, направленные на спасательные работы, выглядят очень скромной суммой.

• Адресная помощь собственным гражданам, пострадавшим от стихии, в США оказалась гораздо скромнее, чем помощь иммигрантам. Их власти обеспечивают убежищем, едой, экстренной медицинской помощью и единовременной выплатой в размере $2,375 тыс., а также ежемесячным пособием до $914 на человека.

• Экстренная помощь пострадавшим от «Хелен» составляет до $750 на человека — на еду, одежду, детскую смесь и медикаменты. Для получения других мер поддержки необходимо пройти проверку и предоставить документы. Часть помощи предоставляется только в виде кредитов. Компенсации для малого бизнеса, пострадавшего от урагана, не предусмотрены.

• Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) обвиняют в том, что оно потратило значительные средства на расселение мигрантов, и теперь не хватает средств на то, чтобы разместить пострадавших от урагана американцев. В прошлом году у ведомства появилась программа предоставления убежища для иностранных граждан, а бюджет FEMA на 2024 год был увеличен почти вдвое. Крайне маловероятно, что хотя бы часть выделенных под иностранцев средств направят на помощь американцам.

• На настроения избирателей могут повлиять и последствия урагана «Милтон», которые еще предстоит оценить. Категорию интенсивности циклона на территории Флориды понизили до четырех, он привел к образованию 19 торнадо и разрушению 125 домов. Без света остались порядка 3 млн потребителей, часть территории остается затопленной. Пока известно о 14 погибших.

• До сих пор не во всех штатах, пострадавших от «Милтона», удалось восстановить энергоснабжение. Люди связывают это с тем, что резервные трансформаторы, которые находились в распоряжении США, были направлены на Украину.

Стихия подтолкнет колеблющиеся штаты

• В США есть так называемые колеблющиеся штаты, в которых до последнего момента сложно предугадать настроения избирателей, но именно они могут оказать решающее влияние на исход выборов. В текущую избирательную кампанию колеблющимися назвали Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину, Мичиган, Аризону, Висконсин и Неваду.

• В пострадавших от стихии Джорджии и Северной Каролине, по данным последних рейтингов, лидирует Республиканская партия. По оценке аналитиков, сейчас кандидат от демократов Камала Харрис отстает от оппонента Дональда Трампа в ключевых колеблющихся штатах — Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, — а последние опросы показывают, что у демократов могут возникнуть проблемы также в Мичигане и Висконсине.

• Пострадавшая от «Милтона» Флорида в этом году не обещала сюрпризов: в 2020 году штат голосовал за Трампа, и ожидается, что на грядущих выборах симпатии избирателей останутся на стороне республиканцев. Однако, по мнению аналитиков, настроения электората будут зависеть от того, насколько разрушительной будет стихия и как действующая администрация справится с последствиями урагана и торнадо.

• Сезон ураганов может заметно повлиять расстановку сил накануне выборов. Эксперты напоминают, что бывший президент — демократ Барак Обама — победил на выборах благодаря двум факторам: усталости американцев от войн в Афганистане и Ираке и катастрофическим последствиям урагана «Катрина». Стихийное бедствие обнажило внутренние социальные, экономические, политические и расовые проблемы и показало американцам несостоятельность республиканского правительства во главе с Джорджем Бушем – младшим.

• Команда Трампа уже поняла, как использовать природную катастрофу в своих целях. Кандидат от республиканцев заявил, что администрация Байдена больше нацелена на помощь мигрантам, чем собственным гражданам, пострадавшим от стихии. По мнению аналитиков, неконтролируемая иммиграция из Мексики Белому дому только на руку, ведь мигранты и темнокожие американцы традиционно поддерживают Демократическую партию.

При подготовке материала «Известия» общались и учитывали мнения: