Спасенный в Китае российский дальнобойщик находится в реанимации

Спасенный на границе России и Китая дальнобойщик из Уссурийска находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом 11 октября рассказала «Известиям» его бывшая жена Ирина Буймистрова.

По информации китайского издания «Цзиньжи Суйфэньхэ», 8 октября пограничник в городе Суйфэньхэ недалеко от границы с Приморским краем обнаружил 60-летнего водителя грузовика Volvo, слишком долго стоявшего на месте досмотра. У пострадавшего было перекошено лицо, поэтому сотрудник вызвал медиков. Водителя госпитализировали с кровоизлиянием в мозг и высоким давлением.

«Состояние очень тяжелое, он лежит в больнице в реанимации. К нему не пускают», — уточнила она.

По словам женщины, врачи пока не дают никаких прогнозов по состоянию пострадавшего, которое пока что не улучшилось и остается стабильно тяжелым.

О случившемся Буймистрова узнала от сына водителя, который обратился к ней из-за того, что дальнобойщик перестал выходить на связь. После этого женщина нашла коллег пострадавшего, которые и обнаружили его в транспортном средстве.

При этом Буймистрова отметила, что не в курсе того, как развивались события, и более точной информацией обладают люди, которые были на месте событий.

Ранее, 3 сентября, представители госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» рассказали «Известиям», что за девять лет с начала ее внедрения в транспортные средства спасателям было передано 400 тыс. аварийных вызовов. На сегодняшний день к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 11,4 млн автомобилей. В 81% случае устройство срабатывает автоматически, когда водители и пассажиры не могут вызвать помощь самостоятельно.