Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации

За восемь месяцев 2024 года в Службу финансового уполномоченного поступило 89,3 тыс. обращений потребителей финансовых услуг, что на 4,1% меньше количества обращений, поступивших за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщила «Известиям» 11 октября руководитель АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ») Ольга Крайнова.

По ее словам, финансовым уполномоченным приняты к рассмотрению 75% поступивших обращений. Отказ в принятии жалоб в большинстве случаев связан с несоблюдением потребителями претензионного порядка.

«Следует отметить, что доля принятых к рассмотрению обращений возросла на 4 процентных пункта, что свидетельствует о росте информированности граждан о досудебном порядке урегулирования споров с финансовыми организациями», — уточнила Крайнова.

При этом 93,5% заявлений направлены в связи с возникновением споров со страховыми организациями. На втором месте — кредитные организации с долей 6,2%, доля микрофинансовых организаций — 0,11%.

«Наибольшее количество обращений по спорам с кредитными организациями приходится на споры, связанные с возвратом платы за дополнительные услуги при предоставлении потребительского кредита, в том числе услуги по страхованию. Наблюдается рост количества споров, связанных со списанием денежных средств с банковского счета потребителя в отсутствие его распоряжения в результате неправомерных действий третьих лиц (мошенников)», — отметила руководитель АНО «СОДФУ».

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за повышение штрафов за нарушения в рекламе финансовых услуг. Об этом рассказала заместитель руководителя службы Карина Таукенова. По ее мнению, их размер должен достигать 3–5 млн рублей. В настоящее время размер штрафов за нарушение закона о рекламе для юрлиц составляет 100–500 тыс. рублей. За нарушения в рекламе кредитов он выше — от 600 тыс. до 1,6 млн рублей.