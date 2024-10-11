Ликсутов рассказал о росте производства машин и оборудования в Москве

С января по август столичные предприятия нарастили производство машин и оборудования почти на 40%. В частности, увеличился объем выпуска станков для обработки металлов и других твердых материалов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Машиностроительная промышленность играет ключевую роль в обеспечении производственных процессов, создании комфортной жилой и транспортной инфраструктуры. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает промышленникам всестороннюю поддержку — сегодня им доступно свыше 20 системных финансовых и нефинансовых инструментов», — рассказал Ликсутов.

По его словам, в настоящее время в столице свыше 260 компаний разрабатывают и выпускают лазерные станки, металлорежущие и насосные установки, лифты, агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, системы вентиляции.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов обратил внимание на то, что выпускаемые столичными предприятиями устройства пользуются значительным спросом как внутри страны, так и на международном рынке. «За первые восемь месяцев 2024 года компании отгрузили продукции машиностроения на 153,6 млрд рублей, что на треть превышает показатели такого же периода прошлого года. Динамичный рост свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности отечественных производителей и их способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка», — подчеркнул он.

Ликсутов отдельно выделил отрасль лифтостроения, которая сегодня устойчиво развивается: в этой сфере работают четыре предприятия, которые при поддержке города модернизируют производственные площадки, создают новые модели лифтов, в том числе скоростные, а также наращивают объемы выпуска продукции. Так, за восемь месяцев этого года предприятия изготовили более 8,5 тыс. лифтов — это на 5% превышает показатели января-августа прошлого года.