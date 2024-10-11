В МИЦ «Известия» рассказывают о прогнозе погоды на вторую половину осени. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» рассказывают о прогнозе погоды на вторую половину осени. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 11 октября, проходит пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
О погоде, которая ожидается во второй половине осени, прогнозе на отопительный сезон и проблеме глобального потепления рассказывает:
— Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.
Ранее синоптики прогнозировали потепление в пятницу до +16 градусов в Москве. Ночью при этом столбики термометров опустятся до +6 градусов.