В России выделят радиочастоты для Wi-Fi в самолетах, поездах и на кораблях
В России планируют выделить радиочастоты для Wi-Fi в самолетах, поездах и на кораблях. Этот вопрос намерены рассмотреть на заседании Госкомиссии в IV квартале этого года. Об этом Минцифры сообщило в своем ответе главе комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославу Нилову (есть у «Известий»).
Речь идет о радиочастотах Ku- и Ka-диапазонов (первый из них использует полосу от 12 до 18 ГГц, а второй — от 26,5 до 40 ГГц).
«Принятие данного решения <…> позволит осуществлять высокоскоростной доступ к интернету на подвижных объектах, включая воздушные, морские и речные суда, наземный транспорт на всей территории РФ», — говорится в документе.
Для этого предлагают использовать перспективные спутниковые системы «Скиф» и «Экспресс-РВ», которые разрабатывает «Роскосмос» в рамках федерального проекта «Комплексное развитие информационных технологий («Сфера») госпрограммы «Космическая деятельность России». Также планируют задействовать проект ООО «Бюро 1440» по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных.
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В диапазоне комфорта: в РФ выделят радиочастоты для Wi-Fi в самолетах, кораблях и поездах