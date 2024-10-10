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В Госдуме высказались о возможности проведения переговоров по Украине без Киева

Депутат Журова: не хотим исключать Киев из переговоров по украинскому конфликту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Переговоры по украинскому конфликту должны проходить с Киевом. Такую уверенность первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила в среду, 9 октября. Таким образом депутат высказалась о возможности проведения переговорного процесса с Западом без Украины.

«Запад должен дать команду. А договариваться мы всё равно будем между собой. За столом должна сидеть украинская сторона. Это и правильно, и надо от них услышать, а не то, что их инструкторы будут говорить. Потому что сегодня они говорят одно, другое, а подписывать должна будет Украина в любом случае», — сказала Журова в беседе с Lenta.ru.

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Ранее в этот день агентство Bloomberg написало со ссылкой на чиновников, близких к НАТО, что союзники Киева якобы отмечают готовность украинского лидера смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта, пишет Life.ru. По информации неназванных чиновников, политическая элита Украины дала понять, что готова признать необходимость завершения конфликта, сообщается на сайте aif.ru.

Приближение зимы, ослабевание поддержки Запада, а также исход выборов в Соединенных Штатах побуждают киевских союзников искать варианты мирного урегулирования.

Накануне в офисе Зеленского сообщили, что второй мирный саммит по украинскому конфликту не состоится в ноябре, сообщает 360.ru. Вместо него пройдут тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» украинского лидера, передает RT.

Ранее, 3 октября, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва сейчас не видит возможностей для прямых контактов с Киевом. При этом российская сторона остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта и приветствует конструктивные предложения, подчеркнул он.

Первый саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Москву для участия в нем не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. Ряд стран-участниц отказался подписывать итоговое коммюнике.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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