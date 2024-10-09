Пожар в складских помещениях в Краснодарском крае локализовали на 1,6 тыс. кв. м
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- Пожар в складских помещениях в Краснодарском крае локализовали на 1,6 тыс. кв. м
Пожар в складских помещениях в поселке Октябрьский Ейского района локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом 9 октября сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В 21:30 локализация пожара на площади 1,6 тыс. кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
На месте продолжают работу специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в тот же день в Краснодарском крае загорелись складские помещения на площади около 800 кв. м. Территория в границах 500 м от места происшествия была оцеплена. Сообщалось, что угрозы для жителей нет.