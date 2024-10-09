Путин разрешил ВТБ совершать сделки с его акциями у недружественных иностранцев

Президент России Владимир Путин разрешил ВТБ и лицам, находящимся под его контролем, совершать сделки с его акциями, принадлежащими иностранцам из недружественных государств и лицам, которые находятся под контролем банка. Соответствующее распоряжение было опубликовано 9 октября на портале официальных правовых актов.

«Разрешить совершение банком ВТБ и лицами, находящимися под его контролем, сделок, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», — говорится в распоряжении.

Уточняется, что данное решение было принято в соответствии с п. 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 года №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В феврале Путин разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс Банка». Отмечается также, что для совершения сделок не требуется получение разрешений или иных разрешительных документов. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель рассказал «Известиям», что в результате такое распоряжение позволяет не обращаться в правкомиссию.

В октябре 2022 года Путин утвердил перечень из 45 банков с запретом на сделки с долями иностранцев. При этом подобные сделки можно совершить на основании специального решения президента РФ.

Ранее, в августе 2022 года, Путин запретил инвесторам из недружественных стран покупать и продавать доли в стратегических предприятиях. Запрет на совершение сделок касается акций и долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденный указом от 2004 года.