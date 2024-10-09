В Сочи произошло ДТП с экскурсионным автобусом и еще пятью автомобилями

На Краснополянской трассе в Сочи произошло ДТП с шестью автомобилями, в том числе с «Газелью» и экскурсионным автобусом. Об этом 9 октября сообщила полиция Сочи.

«По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где допустил столкновение с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные «Джили» и экскурсионный автобус», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

После этого в автомобили-участники аварии врезались еще две иномарки, задев пешехода. Другие обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в этот день в Апшеронском районе Краснодарского края легковой автомобиль врезался в опору линии электропередачи и опрокинулся. Погибли два 14-летних пассажира авто, 18-летний водитель и третий пассажир в возрасте 15 лет госпитализированы с травмами разной степени тяжести.