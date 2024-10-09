Авиация коалиции США 16 раз нарушила воздушное пространство Сирии

В районе Эт-Танф Сирии за сутки зафиксировали 16 нарушений воздушного пространства со стороны авиации так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом 9 октября на брифинге сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

По словам Игнасюка, авиацией проамериканской коалиции за сутки нарушены правила использования сирийского воздушного пространства, в том числе пять раз парой истребителей F-15, два раза парой истребителей Rafale, парой штурмовиков А-10.

«Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики», — сказал он.

Также Олег Игнасюк добавил, что за сутки зафиксировано три случая нарушения положений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, за сутки границу Сирийской Арабской Республики пересекли 7 495 человек с территории Ливана через пункты пропуска «Аль-Арида», «Аль-Джавасия», «Аль-Дабухия», «Джаср-Аль-Камар» и «Джайдут-Ябус».

Ранее, 8 октября, в ЦПВС заявили о 14 нарушениях авиацией коалиции правил использования воздушного пространства САР: парой истребителей F-15 (два раза), парой истребителей F-16, парой истребителей F/А-18, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 (два раза).