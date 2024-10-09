Три человека в ДНР получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Донецкой Народной Республике три мирные жительницы получили ранения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 октября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

В результате киевской агрессии две женщины были тяжело ранены, еще одна получила травмы средней тяжести.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил глава Республики.

Сообщается, что в результате обстрела были повреждены два жилых дома в Петровском районе Донецка, а также три автомобиля.

Со стороны украинских боевиков совершены 20 вооруженных атак, выпущено порядка 60 боеприпасов.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ за сутки 19 раз обстреляли населенные пункты ДНР, в результате чего в Горловке погибли трое мирных жителей. В Никитовском районе двое мужчин погибли в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на легковой автомобиль, еще один мужчина скончался на территории АЗС.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.