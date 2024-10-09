Источник сообщил о самоубийстве казахстанского вора в законе Семипалатинского

Казахстанский вор в законе Айткали Маймушев, известный как Леха Семипалатинский, совершил самоубийство в колонии в Карелии. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

Сообщается, что тело 66-летнего заключенного нашли в этот день около 11:00. В помещении он находился один. До происшествия Маймушев регулярно жаловался на здоровье.

Семипалатинского в 2023 году приговорили к девяти годам лишения свободы за поддержание преступного статуса и незаконное хранение наркотических средств.

Ранее, 25 августа, тело вора в законе Ражидина Михралиева, известного как Раджик Нижневатовский, обнаружили с огнестрельным ранением в подмосковном дачном поселке Дружба. Источник «Известий» отметил, что Михралиев скончался до приезда скорой помощи. Иные подробности не приводятся.