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Суд оштрафовал актера Трескунова за нарушение закона об иноагентах

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Фото: kino-teatr.ru
dzen
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Суд в Москве назначил штраф уехавшему из России актеру Семену Трескунову (включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ) за нарушение законодательства о деятельности иноагентов. Об этом 9 октября сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сообщило ведомство.

В список иностранных агентов Трескунов был внесен в марте 2024 года. По данным Минюста, актер выступал против специальной военной операции на Украине и распространял ложные сведения о проводимой в стране политике.

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Ранее 9 октября бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (внесена в реестр иноагентов РФ, в перечень террористов и экстремистов) была объявлена в международный розыск за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Ей было заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма и передаче ложных сведений о российской армии.

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