Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Место стрельбы в Ингушетии было оцеплено
Мир
WP узнала о запросе Трампа по защите из-за возможной угрозы со стороны Ирана
Мир
Шольц сообщил о выделении €600 млн на военную помощь Украине
Мир
Лавров указал на обращение НАТО и ЕС к нацистским «ценностям»
Мир
СМИ сообщили об обнаружении тела погибшего при ударе Израиля по Бейруту генерала КСИР
Мир
Политолог объяснил причины появления идеи референдума по членству Приднестровья в ЕС
Армия
ВС РФ отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области
Мир
Россия выразила протест посольству Японии из-за планов по учениям с США
Мир
Власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву около €10,4 млрд с начала конфликта
Мир
Американцу Татеру продлили арест по делу о нападении на полицейского до 14 ноября
Мир
ВКС РФ предотвратили столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии
Мир
Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о разработке самолета «Освей»
Мир
Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд
Мир
В Молдавии арестовали троих активистов оппозиционного блока «Победа»
Общество
Минимальный размер пенсии москвичей с доплатой увеличат до 25 850 руб.
Культура
Сергей Ролдугин и Юрий Симонов выступили с оркестром Московской филармонии
Общество
В Курске арестовали семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении в БРИКС идеи создания рейтингового агентства
Сюжет:

Министр обороны Израиля пообещал Ирану «смертоносный ответ» на атаку

0
Фото: Global Look Press/Ariel Hermoni/Israel Mod
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ответ Израиля на ракетный удар Ирана будет неожиданным, точным и смертоносным. Об этом 9 октября заявил глава израильского минобороны Йоав Галант во время визита в отдел 9900 Управления военной разведки.

«Иранская атака была агрессивной, но не точной. С другой стороны, наша атака будет смертоносной, точной и, прежде всего, неожиданной», — сказал министр, его слова приводит портал Ynet.

Галант подчеркнул, что в Иране не успеют понять, что и как произошло. По словам министра, в израильской армии идет процесс координации действий от бойцов на местах до начальника штаба, министра обороны и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В разведывательном подразделении главе минобороны Израиля доложили о работе по выяснению планов атак со стороны противников страны. Галант призвал подготовиться к возможным ударам по Израилю на различных театрах военных действий.

Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор

Накануне, 8 октября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США ждут от Израиля ясности касаемо планов ответа на ракетный удар Ирана. Сингх указала, что США дали Израилю понять, что не стремятся к войне с Исламской Республикой.

В тот же день советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в беседе с «Известиями» указал, что страна выберет время и место ответных мер на атаку Ирана, исходя из интересов безопасности своих граждан. Председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, в свою очередь, пообещал жесткий ответ тем странам, которые помогали Израилю отражать ракетный удар исламской республики.

Иранское агентство Tasnim 7 октября сообщило, что вооруженные силы страны разработали как минимум 10 планов действий, в случае если Израиль проведет ответную атаку. Помимо этого, Исламская Республика готовит проект пакта сопротивления с кругом государств и «освободительных движений» Ближнего Востока, в котором предусмотрена военная, политическая и экономическая помощь при атаке США или Израиля на одну из стран – участниц этого договора.

1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль. По территории страны было выпущено около 200 баллистических ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Иран своим ракетным ударом совершил большую ошибку и заплатит за нее. По словам главы правительства, атака Исламской Республики была неудачной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024