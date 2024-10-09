Министр обороны Израиля пообещал Ирану «смертоносный ответ» на атаку

Ответ Израиля на ракетный удар Ирана будет неожиданным, точным и смертоносным. Об этом 9 октября заявил глава израильского минобороны Йоав Галант во время визита в отдел 9900 Управления военной разведки.

«Иранская атака была агрессивной, но не точной. С другой стороны, наша атака будет смертоносной, точной и, прежде всего, неожиданной», — сказал министр, его слова приводит портал Ynet.

Галант подчеркнул, что в Иране не успеют понять, что и как произошло. По словам министра, в израильской армии идет процесс координации действий от бойцов на местах до начальника штаба, министра обороны и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В разведывательном подразделении главе минобороны Израиля доложили о работе по выяснению планов атак со стороны противников страны. Галант призвал подготовиться к возможным ударам по Израилю на различных театрах военных действий.

Накануне, 8 октября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США ждут от Израиля ясности касаемо планов ответа на ракетный удар Ирана. Сингх указала, что США дали Израилю понять, что не стремятся к войне с Исламской Республикой.

В тот же день советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в беседе с «Известиями» указал, что страна выберет время и место ответных мер на атаку Ирана, исходя из интересов безопасности своих граждан. Председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, в свою очередь, пообещал жесткий ответ тем странам, которые помогали Израилю отражать ракетный удар исламской республики.

Иранское агентство Tasnim 7 октября сообщило, что вооруженные силы страны разработали как минимум 10 планов действий, в случае если Израиль проведет ответную атаку. Помимо этого, Исламская Республика готовит проект пакта сопротивления с кругом государств и «освободительных движений» Ближнего Востока, в котором предусмотрена военная, политическая и экономическая помощь при атаке США или Израиля на одну из стран – участниц этого договора.

1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль. По территории страны было выпущено около 200 баллистических ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Иран своим ракетным ударом совершил большую ошибку и заплатит за нее. По словам главы правительства, атака Исламской Республики была неудачной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.