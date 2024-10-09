Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна

Украинские власти конфисковали сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна, который, по заявлению Киева, заходил в порт Севастополя. Об этом 9 октября сообщили в Госпогранслужбе страны.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства, Киев конфисковал судно, заявив, что корабль якобы заходил в порт Севастополя для осуществления коммерческой деятельности.

Уточняется, что сухогруз, который был задержан в июле 2024 года, по решению суда передали в собственность Украины. Капитана судна обвиняют в нарушении порядка въезда не территорию Крыма, воссоединение которого с Россией в Киеве не признают до сих пор.

Об аресте сухогруза Usko Mfu стало известно 11 июля. По данным украинской прокуратуры, в ноябре прошлого года корабль заходил в порт Севастополя, откуда вышел более чем с 3 т агропродукции, предназначенной для турецкой компании. Затем, в мае, судно вновь заходило в порт Севастополя для разгрузки.