На Кубани загорелись складские помещения на площади около 800 кв. м
В Краснодарском крае горят складские помещения на площади около 800 кв. м. Об этом 9 октября сообщили в оперативном штабе региона.
«В поселке Октябрьский Ейского района произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара — около 800 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. Территория в границах 500 м от места происшествия оцеплена, угрозы для жителей нет.
В сообщении отмечается, что на месте пожара находятся специальные и экстренные службы, пожарные МЧС.
Подчеркивается, что специалисты не позволяют огню распространиться, а тушение происходит на допустимом расстоянии. Кроме того, уточняется, что происходит тушение прилегающей территории складов, так как огонь перекинулся на сухую траву.
Ранее в этот день сообщалось о пожаре на рынке в Ногинске. Отмечалось, что предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Позднее сообщалось, что открытое горение было ликвидировано.