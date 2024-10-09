В КБР 104-летний мужчина пролетел на мотопараплане и побил мировой рекорд

В Кабардино-Балкарии 104-летний пенсионер Аслан Габоев совершил полет на мотопараплане на высоте 2 тыс. м, установив мировой рекорд.

«Все хорошо, на земле я везде ходил ногами, всех знаю здесь, а теперь выше поднимусь, посмотрю», — сказал мужчина.

Во время полета он помахал рукой тем, кто ждал его внизу.

На земле мужчину поддерживало большое количество людей. Когда он приземлился, ему аплодировали, поздравляли с установлением рекорда и желали долгих лет жизни.

«Он расправил руки как крылья. Думаю, что все счастливы от того, что его мечта исполнилась», — сказал пилот мотопараплана Игорь Потапкин.

По окончании полета Аслану Габоеву выдали сертификат об установлении нового мирового рекорда.

Ранее, 2 октября 2023 года, 104-летняя жительница Чикаго Дороти Хоффнер совершила прыжок с парашютом с целью войти в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой парашютист. Прыжок был выполнен в тандеме с инструктором с высоты около 4,1 тыс. м., он длился около семи минут.