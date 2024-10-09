Гигантский сом 15 минут катал рыбака по Волге

В Волгоградской области гигантский сом 15 минут катал рыбака по реке, прежде чем устал и сдался. Об этом 9 октября сообщает сетевое издание V1.ru.

Мужчина по имени Виктор отправился в одиночку в Камышинский район, чтобы половить рыбу на Волге. В какой-то момент на крючок его удочки попался сом. Рыба была настолько большой, что 15 минут катала рыбака по воде.

«Ловил с лодки с помощью квока, насаживал ракушку-перловицу весом полкило, мидии местные. На такую только сом и клюнет», — поделился волгоградец.

Мужчина вытащил улов на сушу и обнаружил, что подводный обитатель весит более 30 кг. Довольный рыбак отметил, что это первый трофейный сом в текущем сезоне, передает «Газета.Ru».

Ранее, 16 июля, терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала об опасности употребления речной рыбы. Специалист отметила, что речную рыбу категорически не стоит есть без тщательной кулинарной обработки. Главная опасность такой пищи, по ее словам, заключается в том, что она не связана с чистотой водоема.