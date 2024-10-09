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Источник сообщил о задержании жены экс-главы Сергокалинского района Дагестана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Дагестане задержали бывшую заведующую детским садом, которая подозревается в растрате и служебном подлоге. Об этом 9 октября сообщили в республиканском следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

«По версии следствия, подозреваемая в 2014 году фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада, в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что задержанная является бывшей заведующей МКДОУ «Детский сад «Олимпийский» села Сергокала», в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). По делу ведется комплекс следственных действий, цель которых — закрепить доказательную базу.

По данным источника «Известий», речь идет о супруге бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, родственники которого участвовали в теракте в республике 23 июня.

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23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС. В результате погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). По словам главы Дагестана Сергея Меликова, террористами оказались выходцы из Сергокалинского района из уважаемых семей. Уточнялось, что преступную группу, совершившую нападение, создал 31-летний сын Омарова.

Экс-главу Сергокалинского района 25 июня арестовали на 10 суток за хулиганство. Бывший чиновник вышел на свободу 5 июля, однако на следующий день его повторно задержали по подозрению в хищении средств. В отношении Омарова и еще троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). По данным следствия, бывший глава района совершал махинации с земельными участками. Омарова арестовали до 5 сентября.

Позже, 30 июля, в отношении экс-главы Сергокалинского района и его сына возбудили уголовное дело о мошенничестве с грантами в сфере животноводства. Ущерб от их преступления составил 470 тыс. рублей.

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