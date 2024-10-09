СМИ сообщили о приостановке порядка бронирования от мобилизации на Украине

Украинское правительство приостановило бронирование от мобилизации до 15 ноября. Об этом 9 октября сообщило издание «Страна».

Сообщается, что кабмин принял решение до 15 ноября остановить действие текущего порядка бронирования. Также на предприятиях, которые получили право на бронь, пройдут проверки.

«До урегулирования указанных вопросов воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период», — приводит издание выдержку из протокола заседания.

Позднее в тот же день издание «Страна» со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, лично распорядился остановить бронирование военнообязанных.

Ранее в этот же день украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Верховная рада приняла законопроект о запрете. Он добавил, что считает призыв детей на военную службу позором и в будущем будет добиваться демобилизации.

13 августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет. Помимо этого, он обратил внимание на то, что в настоящее время проводимая властями политика мобилизации ведет к тому, что в рядах армии количество новых военных преобладает над их качеством.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон вступил в силу 18 мая.

Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.