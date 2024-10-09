Эксперт перечислил способы оплаты за границей

В настоящее время путешественники за границей при оплате товаров и услуг могут использовать в некоторых странах карту «Мир», а также карту с китайской платежной системой UnionPay или же могут завести счет в местном банке, рассказал «Известиям» доцент кафедры операционного и проектного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Павел Трифонов.

«Карты «Мир» принимаются без ограничений в четырех странах мира: Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан и Беларусь. Страны, которые развивают подключение банковских организаций к системе «Мир»: Венесуэла, Лаос, Куба. Частично с нарастающими ограничениями, ввиду опасений вторичных санкций, принимает пользование картами ряд стран СНГ: Армения, Азербайджан и Казахстан, а также дружественные РФ страны Вьетнам, Турция», — сказал эксперт.

По его словам, среди основных способов альтернативных платежей за границей для россиян в настоящее время остается несколько вариантов: использование карт с китайской платежной системой UnionPay; заведение счета в местном банке и карты (это возможно некоторых странах СНГ и Турции); использование системы денежных переводов; обмен наличных.

Ранее в этот день сообщалось, что в столице Никарагуа теперь можно снимать деньги с карт российской платежной системы «Мир». Об этом рассказал «Известиям» торговый представитель РФ в латиноамериканской стране Петр Панкратов. Пока для получения наличных доступен только один банкомат, но при необходимости их поставят больше.