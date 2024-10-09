Два подростка погибли и двое пострадали в ДТП с участием легковушки на Кубани
Легковой автомобиль наехал на опору линии электропередачи и опрокинулся в Апшеронском районе Краснодарского края, в результате два подростка погибли и двое пострадали. Об этом 9 октября сообщили в ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, 18-летний местный житель за рулем автомобиля на левом повороте не справился с управлением на закруглении дороги и допустил съезд с проезжей части. Впоследствии машина опрокинулась на опору ЛЭП. Авария произошла на автодороге Белореченск – Апшеронск.
«В результате ДТП скончались двое несовершеннолетних пассажиров — мальчики 14 лет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Водитель и 15-летний пассажир госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Днем ранее на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи, пострадали три человека. Как отметил источник «Известий», все пострадавшие находились в автомобиле «скорой».