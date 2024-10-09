Похищенного в Калужской области детеныша кенгуру отправили домой

Кенгуренка, который был похищен под Калугой, после передержки в Ярославле отправили домой, в парк птиц «Воробьи». Об этом 9 октября сообщили в Ярославском зоопарке.

«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц «Воробьи» Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного — и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике», — говорится в сообщении зоопарка в его Telegram-канале.

В зоосаде детенышу пожелали счастливого пути.

В ночь на пятницу, 27 сентября, из Ярославского зоопарка украли кенгуренка Кроша. Позже, 1 октября, в управлении МВД по Калужской области сообщили, что из зоопарка в Жуковском районе похищены еще два кенгуренка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Подозреваемого в преступлении задержали во Владимирской области 2 октября. Им оказался Иван Некрасов, который повез детенышей в Москву на продажу. Один из калужских кенгурят погиб, второго полицейские смогли спасти и передали в зоопарк. Злоумышленник успел продать Кроша, но правоохранители нашли его у частника в Королеве и конфисковали. Детеныша вернули в Ярославский зоопарк 4 октября.

В тот же день Заволжский районный суд Ярославля заключил Некрасова под стражу на 1 месяц 26 дней, обвинение ему было предъявлено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в помещение»). Кроме того, злоумышленника проверят на причастность к другим похищениям животных.

Некрасову 31 год, и с 17 лет мужчину неоднократно судили за мелкие кражи денег и телефонов, каждый раз он получал условные сроки. Кроме того, с 2020 года злоумышленник находился в федеральном розыске из-за того, что сбежал от конвоя.

Адвокат Некрасова Екатерина Сентищева в беседе с «Известиями» рассказала, что у похитителя кенгурят врожденное психическое заболевание и мужчина очень любит животных.