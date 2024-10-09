«Роскосмос» показал фото урагана «Милтон»
«Роскосмос» показал фото приближающегося к Флориде урагана «Милтон». Снимок опубликован 9 октября в Telegram-канале госкорпорации.
«Самый разрушительный: ураган «Милтон» на снимке спутника «Электро-Л», — говорится в сообщении.
Тропический циклон приближается к берегам Флориды в США и уже позднее в этот день может накрыть залив Тампа. В районе, куда, предположительно, направляется ураган, проживают более 3,3 млн жителей. Более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть свои дома.
Также «Роскосмос» публиковал видео с Международной космической станции (МКС), где видно надвигающийся ураган.
Ранее 9 октября синоптик Александр Шувалов назвал беспрецедентным ожидающийся ураган «Милтон». Американские климатологи ведут разговоры о том, чтобы присвоить буре с колоссальной силой шестую степень опасности.