Московский зоопарк готов принять потерявшего маму медвежонка с Камчатки

Медвежонка с Камчатки, у которого погибла мама, готов принять Московский зоопарк. Об этом 9 октября сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Очевидцы на Камчатке сообщили об обнаружении детеныша и его погибшей матери 7 октября. Уточнялось, что медвежонок пищал и толкался носом в мертвую медведицу. Как сообщали местные СМИ, детенышу меньше года и без помощи эту зиму он не переживет.

«7 октября я связалась с организатором поисков медведя Юрием, который сообщил, что медведя уже забирает реабилитационный центр «Альфа», и нет необходимости в нашей помощи. Дополнительно информирую вас о том, что я сообщила Юрию, что в случае отказа от медведя Московский зоопарк готов принять его», — написала Акулова.

Ранее, 20 сентября, Акулова сообщила, что Московский зоопарк планирует установить памятник в честь умершего год назад белого медведя Диксона. Она отметила, что жизнь медведя была полна испытаний, а его история стала примером силы, любви и выносливости.

Диксона нашли раненым 5 сентября 2022 года на севере Красноярского края, позже животное привезли на территорию Московского зоопарка. После проведенного специалистами осмотра и рентгена у медведя было найдено около 40–50 ранений от картечи различного диаметра. В столичном зоопарке медведь пошел на поправку, стал чаще гулять на улице и красоваться перед посетителями. Однако 20 сентября 2023 года Диксон умер во сне от острой сердечно-легочной недостаточности.