Экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил «Пари Нижний Новгород»
На пост нового тренера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назначили белоруса Виктора Гончаренко. Об этом 9 октября клуб сообщил на своем официальном сайте.
«Пари НН» назначил на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко. Контракт с 47-летним белорусским специалистом заключен на два года», — говорится в пресс-релизе.
Гончаренко завершил карьеру игрока в возрасте 25 лет, после чего стал тренером. Он провел девять лет в системе главного белорусского футбольного клуба БАТЭ, являлся тренером дубля и старшим тренером основной команды.
С 2013 года он работал в России и возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Уфа», «Краснодар», ЦСКА.
Ранее, 1 сентября, Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата» из Грозного. Уточнялось, что договор был расторгнут по обоюдному согласию.
До этого, 6 июня, сербский тренер Марко Николич заключил двухлетний контракт с ЦСКА. Отмечается, что соглашение специалиста будет действовать до конца сезона-2025/26.