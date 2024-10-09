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Экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил «Пари Нижний Новгород»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На пост нового тренера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назначили белоруса Виктора Гончаренко. Об этом 9 октября клуб сообщил на своем официальном сайте.

«Пари НН» назначил на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко. Контракт с 47-летним белорусским специалистом заключен на два года», — говорится в пресс-релизе.

Гончаренко завершил карьеру игрока в возрасте 25 лет, после чего стал тренером. Он провел девять лет в системе главного белорусского футбольного клуба БАТЭ, являлся тренером дубля и старшим тренером основной команды.

С 2013 года он работал в России и возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Уфа», «Краснодар», ЦСКА.

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Ранее, 1 сентября, Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата» из Грозного. Уточнялось, что договор был расторгнут по обоюдному согласию.

До этого, 6 июня, сербский тренер Марко Николич заключил двухлетний контракт с ЦСКА. Отмечается, что соглашение специалиста будет действовать до конца сезона-2025/26.

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