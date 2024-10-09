В ГД назвали размещение Литвой заграждений у границы с РФ глупой пиар-акцией
Решение Литвы разместить бетонные оборонительные заграждения «зубы дракона» на еще одном мосту у границы с Россией — это глупая пиар-акция, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом власти страны проявляют русофобию, уверен депутат.
«Это какая-то глупая пиар-акция, не больше того. Высасывают какой-то информационный повод из ничего для того, чтобы показать еще раз свое русофобство», — приводит слова Чепы «Дума ТВ» для «Известий».
Ранее в этот день агентство «Sputnik Литва» сообщило, что в Литве поставили соответствующие блоки. Укрепления возвели на мосту Панямуне – Советск через реку Неман, ведущем в Калининградскую область.
До этого, 5 сентября, в стране разместили заграждения «зубы дракона» в городе Панямуне на юго-западе в районе моста Королевы Луизы, который соединяет литовский город с Советском Калининградской области.