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Аналитик оценил последствия снижения доли США в мировой экономике

Чернов: снижение доли США в экономике скажется на влиянии на мировые процессы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Снижение доли США в мировой экономике может означать для страны сокращение влияния на мировые экономические процессы и ценообразование на товарно-сырьевых рынках, рассказал «Известиям» 9 октября аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ранее в этот день агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщило, что за время президентства Джо Байдена доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%.

«Наибольшее снижение доли США в мировой экономике пришлось на 2006–2008 годы, когда показатель опускался на 0,6% ежегодно, чему способствовал мировой финансовый кризис, который начался в 2008 году как раз в Штатах», — отметил Чернов.

При этом, по его мнению, наибольший вклад в снижение доли Соединенных Штатов Америки в мировой экономике внесли страны с развивающейся экономикой, которые и оттянули на себя эту долю.

«В первую очередь речь идет о Китае и Индии, чьи темпы экономического роста и объемы внешней торговли резко ускорились в последнее десятилетие. Китай за последние годы нарастил свою долю в мировой экономике на 15%, до 18,76%, что косвенно доказывает мое предположение», — уточнил аналитик.

По словам эксперта, для США снижение доли в мировой экономике не должно стать критичным, так как экономика страны не упала, а другие экономики развевающихся государств росли более быстрыми темпами.

«Но в целом ее снижение может означать для Штатов сокращение влияния на мировые экономические процессы и ценообразование на товарно-сырьевых рынках и т.п., так как влияние их спроса и предложения на мировом рынке сократится», — заключил Чернов.

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