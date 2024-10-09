Аналитик оценил последствия снижения доли США в мировой экономике

Снижение доли США в мировой экономике может означать для страны сокращение влияния на мировые экономические процессы и ценообразование на товарно-сырьевых рынках, рассказал «Известиям» 9 октября аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ранее в этот день агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщило, что за время президентства Джо Байдена доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%.

«Наибольшее снижение доли США в мировой экономике пришлось на 2006–2008 годы, когда показатель опускался на 0,6% ежегодно, чему способствовал мировой финансовый кризис, который начался в 2008 году как раз в Штатах», — отметил Чернов.

При этом, по его мнению, наибольший вклад в снижение доли Соединенных Штатов Америки в мировой экономике внесли страны с развивающейся экономикой, которые и оттянули на себя эту долю.

«В первую очередь речь идет о Китае и Индии, чьи темпы экономического роста и объемы внешней торговли резко ускорились в последнее десятилетие. Китай за последние годы нарастил свою долю в мировой экономике на 15%, до 18,76%, что косвенно доказывает мое предположение», — уточнил аналитик.

По словам эксперта, для США снижение доли в мировой экономике не должно стать критичным, так как экономика страны не упала, а другие экономики развевающихся государств росли более быстрыми темпами.

«Но в целом ее снижение может означать для Штатов сокращение влияния на мировые экономические процессы и ценообразование на товарно-сырьевых рынках и т.п., так как влияние их спроса и предложения на мировом рынке сократится», — заключил Чернов.

Ранее, 20 сентября, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард назвал растущий госдолг США главной проблемой американской экономики. Он подчеркнул, что ни один из кандидатов в президенты этой страны не может на данный момент предложить для нее эффективное решение.