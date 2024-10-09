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УАЗ «Буханка» получит более тяговитый двигатель

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Фото: УАЗ
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Ульяновский автозавод начал оснащать автомобили семейства СГР («Буханка») двигателями с увеличенным показателем крутящего момента. Об этом 9 октября сообщает Quto.ru.

Мощность двигателя осталась прежней (112,2 л. с.), при этом величину крутящего момента удалось увеличить со 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту. Новый двигатель соответствует экологическому классу «Евро-5» и имеет индекс ЗМЗ-409-055. Агрегат класса «Евро-2», которым прежде оснащали «Буханку», называется ЗМЗ-409-11.

Отмечается, что повышение крутящего момента должно сделать эксплуатацию внедорожника удобнее, поскольку водитель сможет реже переключать передачи, особенно на груженом автомобиле.

Как заявили на УАЗе, скоро версии «Евро-2» исчезнут из дилерских прайс-листов. С новым мотором модель подорожала на 20 тыс. рублей.

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3 октября сообщалось, что в ноябре УАЗ начнет продажи обновленного внедорожника «Хантер» с двигателем экокласса «Евро-5». Автомобиль оснастят более мощным агрегатом, который также устанавливается под капот представителей НМР (нового модельного ряда), а именно УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

19 сентября стало известно, что на Ульяновском автозаводе могут появиться специальные экзоскелеты, упрощающие труд работников. Речь идет о промышленном экзоскелете, который помогает снизить нагрузку на спину сотрудников при подъеме и переносе грузов.

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