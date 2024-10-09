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Минобороны показало работу расчетов ЗРПК «Панцирь-С» в курском приграничье

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно несут боевое дежурство и следят за воздушной зоной над позициями Вооруженный сил (ВС) России в приграничных районах Курской области. Об этом 9 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Министерство отметило, что комплекс оснащен 12 зенитными ракетами для уничтожения целей в небе. Также имеются две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» обеспечивает поражение любых средств, с помощью которых противник может атаковать с воздуха.

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3 октября Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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