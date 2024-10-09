Захарова назвала отпиской ответ ООН по нарушению Киевом права на вероисповедание

Ответ верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькера Тюрка о нарушениях Украиной права граждан на свободу вероисповедания — дежурная отписка. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 9 октября.

Она рассказала, что министерство отправляло в Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) запрос о принятом на Украине законе о защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций, который, фактически, позволяет запретить и уничтожить в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата.

«Вынуждены констатировать, что мы получили очередную дежурную отписку. В ней по касательной сказано о том, что УВКПЧ ООН якобы отслеживает ситуацию с УПЦ и уже якобы выражало свои озабоченности по поводу потенциально дискриминационного характера принятых киевским режимом мер и призывало украинские власти обеспечить преследуемым лицам доступ к справедливому судебному разбирательству», — сказала Захарова.

Она напомнила, что закон, фактически запрещающий УПЦ, лишает миллионы украинцев права исповедовать свою веру, а УВКПЧ ООН спонсируется коллективным Западом.

Официальный представитель МИД России отметила, что австриец Тюрк «боится гнева западных хозяев» и думает, что пост верховного комиссара ООН дает ему право безлико отвечать на запросы по такой чувствительной теме.

Ранее, 1 октября, УВКПЧ ООН опубликовало периодический доклад, где сообщило, что продолжает фиксировать гонения на УПЦ на Украине. Они выражаются, в частности, в решениях украинских судов, запретительных по отношению к канонической церкви.

Кроме того, 27 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала на территории страны доступ к ряду интернет-ресурсов, рассказывающих о деятельности УПЦ. В частности, эти меры коснулись сайта Союза православных журналистов (СПЖ) Украины.

До этого, 23 сентября, на Украине официально вступил в силу закон о запрете на территории страны деятельности канонической УПЦ. Проект этого закона был принят Верховной радой в окончательном чтении 20 августа. Согласно его нормам, у УПЦ есть девять месяцев, чтобы прекратить все связи с Русской православной церковью (РПЦ), а епархиям и приходам дается такой же срок на выход из ее состава.

Гонения Киева на УПЦ начались еще в 2022 году: в отношении священнослужителей и монахов возбуждали уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме. Храмы, церкви и даже Киево-Печерская лавра подвергались обыскам: там искали след «антиукраинской деятельности». Верующие пытались защищать храмы, захват которых почти всегда сопровождался насилием, и выходили на митинги, но ничего не могли сделать.