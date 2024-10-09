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В Минобороны рассказали о подвигах получивших «Золотую звезду» бойцов ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Минобороны РФ в среду, 9 октября, рассказали, как отличились на поле боя военные, которым министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» в госпитале в Москве.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды — медаль «Золотая Звезда» — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после полученных ранений», — говорится в сообщении министерства.

Среди награжденных был командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин, который сдержал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) у важного населенного пункта в Херсонской области. Офицер правильно организовал оборону, и это позволило батальону под его командованием неделю героически удерживать занятые позиции, успешно отражая массированные атаки противника.

Командир взвода противотанковых управляемых ракет (ПТУР) капитан Максим Бахарев удостоен «Золотой Звезды» за оборону населенного пункта в Запорожской области. Капитан и его подчиненные своими смелыми и решительными действиями остановили наступление ВСУ, а сам Бахарев уничтожил два танка и четыре единицы другой бронированной техники противника. Военный получил ранение, но продолжал руководить обороной участка, который ему вверили.

Медаль Героя России была вручена и сержанту Сергею Седову, сражавшемуся в штурмовом отряде. Он проявил мужество и героизм, которые помогли захватить важные позиции противника в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это помогло мотострелковому полку стремительно пройти вглубь вражеской обороны.

Белоусов поздравил военных с высшими государственными наградами, поблагодарил за службу и пожелал скорейшего выздоровления. Глава Минобороны обсудил с руководством госпиталя состояние и перспективы развития лечебно-диагностической базы учреждения. Министру показали возможности особых рентгенохирургических операционных, где делают операции пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма.

Генерал-майор медицинской службы Павел Крайнюков доложил Белоусову, что благодаря оснащению операционных военные врачи могут оказывать военным высокотехнологичную медпомощь и в кратчайшие сроки возвращать их в строй. Глава Минобороны России, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо наращивать реабилитационные мощности, чтобы как можно скорее восстанавливать здоровье военных.

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Ранее, 4 октября, Белоусов вручил высшую государственную награду «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военным, которые проявили героизм и мужество в ходе спецоперации.

Белоусов 1 октября провел совещание на пункте управления группировки российских войск «Центр» и вручил там отличившимся военным государственные награды. В тот день подразделения «Центра» освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР.

До этого, 30 сентября, в День воссоединения новых регионов с РФ, президент России Владимир Путин подчеркнул, что спецоперация по защите Донбасса носит по-настоящему освободительный характер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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