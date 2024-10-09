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Эксперт оценил эффект от возможного повышения пошлины на цветы

Фиранчук: аргументом в пользу пошлин на цветы может быть желание наполнить бюджет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Аргументом в пользу импортных пошлин на цветы может быть цель наполнить бюджет, рассказал «Известиям» 9 октября ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Александр Фиранчук.

Эксперт отметил, что любые импортные пошлины в итоге отражаются на цене товара для конечного потребителя. Если импорт присутствует, то товары, ввозимые из-за границы, могут быть либо лучше по качеству, либо дешевле с учетом их характеристик.

«Ограничения импорта обычно вводятся с целью поддержки развития внутреннего производства и сокращения зависимости от внешних поставок. Однако эффективность таких мер может быть невысокой и в долгосрочной перспективе привести к обратному эффекту. Такой подход может быть оправдан в отношении критически важных товаров, например, продовольствия, но едва ли применим к таким товарам, как цветы», — сказал Фиранчук.

По его словам, альтернативой является субсидирование внутреннего производства. Однако он уточнил, что идея предоставления субсидированных кредитов для цветоводов вызывает вопросы, поскольку она предполагает дополнительную нагрузку на бюджет и стимулирует кредитование, которое Центральный банк РФ пытается сдерживать. Не очевидно, что субсидирование кредитов для этой отрасли повысит общественное благосостояние, поэтому подобное предложение требует критического анализа, добавил эксперт.

«Другим аргументом в пользу введения импортных пошлин является чисто фискальная цель — наполнение бюджета. Этот аргумент выглядит более убедительным в случае товаров, которые не являются предметами первой необходимости, таких как цветы», — заключил Фиранчук.

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Ранее в этот день министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации заявила, что Россия может повысить импортные пошлины на цветы из недружественных стран. Она напомнила, что с июля на поставку цветов из этих государств действует пошлина 20%.

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