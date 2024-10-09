МВД рассказало о состоянии раненных при попытке теракта под Смоленском полицейских
Жизни и здоровью полицейских, пострадавших при задержании человека, пытавшегося совершить теракт в здании Управления МВД по Смоленской области, ничто не угрожает. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя четко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину. В ходе задержания он и двое сотрудников полиции получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Как передает ТАСС, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30 («Покушение на преступление») и ч.1 ст. 205 УК РФ («Попытка совершения террористического акта»).
Ранее в этот день 30-летний житель Тверской области попытался пронести в здание взрывчатку. Во время задержания мужчины были контужены два полицейских. Кроме того, травмы получил и сам злоумышленник.