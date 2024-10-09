В здании УМВД по Смоленской области предотвратили теракт
Попытку совершения теракта удалось предотвратить в здании Управления МВД по Смоленской области. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий» в силовых структурах.
По его данным, 30-летний житель Тверской области попытался пронести в здание самодельное взрывное устройство (СВУ) под видом папки для документов. Во время задержания мужчины были контужены два сотрудника регионального МВД. Кроме того, травмы получил и подозреваемый.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Позже эти сведения подтвердили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.
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