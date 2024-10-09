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Захарова указала на влияние «из-за океана» на судьбы граждан Украины

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Фото: АР/LIBKOS
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Жителями Украины распоряжается не правительство их страны, а американские власти. Об этом 9 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что в украинском правительстве, по сообщениям СМИ, усиливается позиция по сокращению возраста мобилизации до 20 лет, но поводом для этого служат письма американского конгресса.

«Американские конгрессмены возмутились тем, что киевский режим не призывает украинцев моложе 25 лет. <...> О чем все это говорит? О том, что судьбой граждан Украины распоряжаются не украинские политические деятели, которых избирали граждане Украины, их судьбой распоряжаются напрямую из-за океана», — сказала она.

Захарова заявила, что США используют Киев в своих геополитических интересах и что призыв американских конгрессменов к снижению мобилизационного возраста на Украине на самом деле означает стремление «отменить» украинскую нацию.

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13 августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет. Помимо этого, он обратил внимание на то, что в настоящее время проводимая властями политика мобилизации ведет к тому, что в рядах армии количество новых военных преобладает над их качеством.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон вступил в силу 18 мая.

Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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